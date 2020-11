Ue: Michel, favorevole a creazione Istituto europeo per la formazione degli imam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è detto favorevole alla creazione di un "Istituto europeo per la formazione degli imam". Michel ha parlato alla stampa dopo aver reso omaggio alle vittime dell'attacco islamista perpetrato la scorsa settimana a Vienna. “È molto importante essere risoluti su questo tema. Penso, ad esempio, che a livello europeo bisognerebbe tenere dei dibattiti legati all'idea, sollevata tempo fa, di creare un Istituto europeo per la formazione degli imam, per garantire che questo messaggio di tolleranza e apertura possa essere trasmesso a livello europeo”, ha detto il presidente del Consiglio Ue. (Beb)