Irriducibili: Di Egidio (Iv), bene sgombero sede via Amulio a Roma, vince legalità

- "Bene l'intervento della Digos che ha finalmente sgomberato la sede degli Irriducibili di via Amulio che da decenni occupavano i locali dell'Inail. A Roma non c'è spazio per estremisti e centri promotori di violenza". Lo dichiara Luca Di Egidio, consigliere di Italia viva del Municipio Roma VII. "Una vittoria della Roma della legalità - aggiunge - che permette ai residenti di tirare un sospiro di sollievo dopo tanti anni di disordini e insicurezza. Ora avanti senza esitare con gli altri immobili che da troppo tempo sono illegalmente occupati, a partire da via Taranto e via Acca Larentia". (Com)