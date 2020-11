Nagorno-Karabakh: ministero Difesa russo, elicottero abbattuto in area di non combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elicottero russo Mi-24 abbattuto in territorio armeno non si trovava in aree in cui sono in corso attività belliche. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov. "L'elicottero russo Mi-24 è stato abbattuto nello spazio aereo sopra il territorio della Repubblica di Armenia al di fuori della zona di combattimento", ha chiarito il portavoce della Difesa russo. L’Azerbaigian ha riconosciuto l’abbattimento dell’elicottero russo Mi-24 avvenuto alcune ore fa sul territorio armeno. "Secondo le informazioni ricevute dal ministero della Difesa dell'Azerbaigian dal ministero della Difesa della Federazione Russa, il 9 novembre di quest'anno alle 18:30 (15:30 ora in Italia), un elicottero militare Mi-24 della Federazione Russa è stato abbattuto sul settore Nakhchivan del confine di stato armeno-azerbaigiano", ha riportato l’ufficio stampa del ministero degli Esteri azerbaigiano. A tal proposito, il ministero degli Esteri sottolinea che l’elicottero stava volando in prossimità del confine di stato armeno-azerbaigiano, mentre proseguono i combattimenti nell’area di conflitto del Nagorno-Karabakh. (segue) (Rum)