Nagorno-Karabakh: ministero Difesa russo, elicottero abbattuto in area di non combattimento (2)

- "L’elicottero stava volando al buio, a bassa quota e al di fuori dalla zona di rilevamento del radar della difesa aerea. Sino a quel momento non sono stati visti elicotteri dell’Aeronautica russa in quell’area specifica. Dati questi fattori e alla luce della situazione di tensione nella regione e della maggiore prontezza al combattimento, l’Azerbaigian si scusa con la parte russa in relazione a questo tragico incidente, che è stato un evento accidentale e non era diretto contro Mosca", si legge ancora nel comunicato del ministero degli Esteri azerbaigiano. "L’Azerbaigian esprime le sue sincere condoglianze alle famiglie dei membri dell'equipaggio deceduti e augura una pronta guarigione ai feriti. La parte azerbaigiana dichiara di essere pronta a pagare un adeguato risarcimento", aggiunge il ministero degli Esteri di Baku. (Rum)