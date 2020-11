Viabilità: annullate chiusure notturne su A9 Lainate-Como-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure, previste dalle 22 di questa sera, lunedì 9 alle 5 di martedì 10 novembre, del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera e dell'entrata di Como Centro. Confermate, come da programma - fa sapere una nota di Autostrade - le altre chiusure notturne, per lavori di pavimentazione: nelle due notti consecutive di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 22-5, sarà chiiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, con conseguente chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso/Svizzera. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina. In alternativa alla chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso, si consiglia di percorrere la SP17. (segue) (com)