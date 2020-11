Viabilità: annullate chiusure notturne su A9 Lainate-Como-Chiasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle due notti consecutive di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 22-5, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia di entrare a Fino Mornasco. Dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 novembre, per chi proviene da Chiasso/Como, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Milano. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, si potrà uscire allo svincolo di Legnano e invertire il senso di marcia e proseguire quindi verso Milano; in ulteriore alternativa, si potrà percorrere la A36 Pedemontana Lombarda e immetters sulla A8 verso Milano. Nelle due notti consecutive di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Bellinzona e sulla SP17, con rientro sulla A9 allo svincolo di Como Centro. (com)