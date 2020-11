Germania: Dresda, indignazione comunità ebraica per manifestazione estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità ebraica di Dresda ha reagito “con grande incredulità e assoluta indignazione” all'autorizzazione che il municipio ha concesso al movimento tedesco Patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente (Pegida), organizzazione dell'estrema destra xenofoba e razzista, per tenere oggi una manifestazione nel centro del capoluogo della Sassonia. La dimostrazione coincide, infatti, con la commemorazione dell'82mo anniversario della Notte dei cristalli. Si tratta dei pogrom antiebraici scatenati su istigazione del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedesco (Nsdap) tra il 9 e il 10 novembre 1938 nei territori allora appartenenti alla Germania. Nella stessa giornata di oggi ricorre anche il 31mo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Per gli ebrei di Dresda, non si può non reagire al fatto che “l''odio e l'istigazione razziale possano nuovamente diffondersi nei luoghi pubblici” della città. La commemorazione pubblica della Notte dei cristalli nel capoluogo della Sassonia è stata annullata a causa delle pandemia di coronavirus. (Geb)