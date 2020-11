Italia-Emirati: ministro Di Maio visita il sito di Expo Dubai 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, oggi in missione negli Emirati Arabi Uniti, ha visitato il sito di Expo Dubai e ha incontrato i rappresentanti della società organizzatrice dell’Esposizione universale insieme al Commissario generale italiano per Expo, Paolo Glisenti. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. Il ministro ha espresso il forte sostegno italiano per un’esposizione di successo, sottolineando come il nostro Paese stia investendo tutte le risorse necessarie per realizzare un Padiglione di grande valore attrattivo, ispirato a principi di sostenibilità ed economia circolare, nonché una perfetta vetrina della tecnologia e del design dell’Italia. (segue) (Res)