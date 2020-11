Italia-Emirati: ministro Di Maio visita il sito di Expo Dubai 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce la nota della Farnesina, Expo Dubai offrirà una piattaforma importante per rilanciare e rafforzare le relazioni economico-commerciali con tutti i Paesi partecipanti. “Le esportazioni costituiscono un pilastro fondamentale per la ripresa economica del nostro Paese: per questo la Farnesina, in questi mesi di pandemia, ha lavorato senza sosta per mettere in campo un grande sforzo a sostegno delle imprese italiane, il ‘Patto per l’export’, un articolato programma di interventi pensato per offrire alle nostre aziende strumenti di formazione, promozione e supporto finanziario in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione”, si legge nella nota. (Res)