Nagorno-Karabakh: abbattuto un elicottero russo, l'Azerbaigian ammette l'errore e chiede scusa

- L’Azerbaigian riconosce l’abbattimento dell’elicottero russo Mi-24 avvenuto alcune ore fa sul territorio armeno. È quanto riferito dal ministero degli Affari esteri di Baku. "Secondo le informazioni ricevute dal ministero della Difesa dell'Azerbaigian dal ministero della Difesa della Federazione Russa, il 9 novembre di quest'anno alle 18:30 (15:30 in Italia), un elicottero militare Mi-24 della Federazione Russa è stato abbattuto sul settore Nakhchivan del confine di Stato armeno-azerbaigiano", riporta l’ufficio stampa del ministero degli Esteri azerbaigiano. A tal proposito, il ministero degli Esteri sottolinea che l’elicottero stava volando in prossimità del confine, mentre proseguono i combattimenti nell’area di conflitto del Nagorno-Karabakh. "L’elicottero stava volando al buio, a bassa quota e al di fuori dalla zona di rilevamento del radar della difesa aerea. Sino a quel momento non sono stati visti elicotteri dell’Aeronautica russa in quell’area specifica. Dati questi fattori e alla luce della situazione di tensione nella regione e della maggiore prontezza al combattimento, l’Azerbaigian si scusa con la parte russa in relazione a questo tragico incidente, che è stato un evento accidentale e non era diretto contro Mosca", si legge nel comunicato del ministero degli Esteri azerbaigiano. "L’Azerbaigian esprime le sue sincere condoglianze alle famiglie dei membri dell'equipaggio deceduti e augura una pronta guarigione ai feriti. La parte azerbaigiana dichiara di essere pronta a pagare un adeguato risarcimento", aggiunge il ministero degli Esteri di Baku.Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato l’abbattimento del Mi-24. Lo schianto, secondo le informazioni ufficiali, è avvenuto circa alle 17:30 ora di Mosca (le 15:30 in Italia), mentre il mezzo scortava un convoglio della 102ma base militare russa attraverso il territorio dell'Armenia nello spazio aereo nei pressi dell'insediamento di Eraskh, vicino al confine con il Nakhchivan (exclave dell'Azerbaigian). L'elicottero russo Mi-24, secondo quanto riferito, è stato abbattuto da un Manpads, un sistema missilistico antiaereo a corto raggio trasportabile a spalla. Due membri dell'equipaggio dell'elicottero russo sono stati uccisi, mentre un altro è stato portato in salvo e ha riportato solo leggere ferite. (Rum)