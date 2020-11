Regno Unito: Johnson frena sul vaccino Covid, "un problema in meno, ma tanti altri da affrontare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa trasmessa in diretta nazionale, ha commentato le recenti notizie circa l'efficacia al 90 per cento del vaccino Pfizer-BionTech, affermando che la notizia rappresenta "un problema in meno da risolvere", sottolineando tuttavia come ce ne siano "tanti altri da affrontare". Johnson ha ammonito la popolazione nel "non affidarsi a questa notizia come fosse una soluzione" alla pandemia, sottolineando come sia ancora "molto, molto presto". In compenso il professor Jonathan Van-Tam, vice capo consigliere medico del governo presente alla conferenza stampa, ha affermato di essere "speranzoso" che le prime dosi possano essere disponibili entro Natale, sottolineando come si tratti di una scoperta scientifica "molto, molto importante". (Rel)