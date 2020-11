Difesa: Libano, “caschi blu” italiani soccorrono 4 anziani libanesi bloccati in auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro anziani libanesi rimasti intrappolati all'interno della loro auto bloccata da un violento nubifragio sono stati soccorsi da due militari italiani di Unifil, la Forza di interposizione delle Nazioni Unite schierata nel Sud del Paese (Unifil). Lo riferisce un comunicato stampa del contingente italiano di Unifil. Secondo la nota, i peacekeepers erano diretti a Naqoura, quartier generale di Unifil, quando hanno notato l'auto che si trovava in mezzo alla strada completamente allagata da oltre un metro d'acqua. “Grazie al provvidenziale intervento dei militari, i quattro sono stati estratti dall'abitacolo, caricati a bordo del fuoristrada delle Nazioni Unite e trasportati in un luogo sicuro, dove hanno atteso l'arrivo di una pattuglia della protezione civile libanese a cui poi sono stati affidati”, si legge nella nota. Apprezzamento per la professionalità e il coraggio evidenziato nella circostanza dai "caschi blu" italiani – effettivi in Italia al Terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari – e' stato espresso dal comandante del contingente italiano, generale di Brigata Andrea Di Stasio, e dal capo missione e comandante di Unifil, generale di divisione Stefano Del Col.(Res)