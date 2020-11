Usa: “Axios”, Trump sta pensando di ricandidarsi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha già detto ai propri consiglieri che sta pensando di ricandidarsi nuovamente nel 2024. Lo riporta il sito d’approfondimento politico “Axios” citando due fonti informate sui fatti. Negli Stati Uniti i presidenti possono restare al potere per un massimo di due mandati che non devono necessariamente essere consecutivi. Diversi esponenti di spicco del Partito repubblicano stanno già pensando di candidarsi per le elezioni del 2024, ma pur restando per quattro anni lontano dalla Casa Bianca Trump potrebbe conservare il forte sostegno di cui attualmente gode in ampi segmenti dell’elettorato statunitense. (Nys)