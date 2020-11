Milano: cure non adeguate per detenuto morto di tumore, condanna 6 mesi per medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dottoressa è stata condannata oggi a sei mesi dal Tribunale di Milano con l'accusa di lesioni, per non aver fatto una diagnosi tempestiva e non aver applicato poi la corretta terapia del dolore a un detenuto del carcere di Opera (Mi), malato di cancro e morto all'ospedale San Paolo nel dicembre del 2014. È quanto ha deciso il giudice monocratico della quinta penale Alessandro Santangelo nei confronti di una dottoressa, dopo aver riqualificato l'imputazione da quella di omicidio colposo in lesioni perché, in sostanza, il tipo di carcinoma polmonare di cui soffriva l'uomo era incurabile. Secondo quanto ricostruito dal pm Maria Letizia Mocciaro, il medico avrebbe causato "una sofferenza estrema" al detenuto perché non ha interpretato "correttamente" i sintomi all'epoca dei fatti. Inoltre la mancata disposizione di alcuni esami specifici avrebbe comportato un ritardo della diagnosi di "4-6 settimane". Infine la dottoressa non avrebbe avviato "la corretta terapia radioterapica e/o chemioterapica con finalità palliativa" e neanche una "terapia del dolore che avrebbe mitigato in tal modo la sindrome dolorosa, migliorando la qualità di vita residua del paziente e allungando la vita dello stesso fino a 3-5 mesi". Nel processo si è costituita parte civile la moglie della vittima, assistita dal legale Carla Garrasi.(Rem)