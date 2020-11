Tensione in Etiopia: perché soffiano venti di guerra su luoghi evocativi per la storia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si placa l’offensiva militare lanciata lo scorso 4 novembre dalle forze armate etiopi nella regione del Tigrè in risposta all’attacco sferrato dal Fronte di liberazione del Tigrè (Tplf) alle truppe federali di stanza presso il Comando settentrionale. Man mano che i combattimenti vanno avanti, il timore è che ora il conflitto possa estendersi alla vicina Eritrea e finire per coinvolgere anche il confinante Sudan, alimentando così il rischio di una guerra regionale fin qui solamente ipotizzata come scenario peggiore. In questo senso, alcune informazioni circolate nelle ultime ore sembrerebbero non smentire questa ipotesi: se secondo fonti citate dal quotidiano online “Eritrean Press” le autorità eritree non hanno per ora in programma di inviare truppe nel Tigrè a combattere contro il Tplf (nemico giurato di Asmara), le stesse fonti hanno precisato che “se da Addis Abeba ci venisse chiesto di intervenire, faremo tutto il possibile per aiutare il governo etiope”. Nel frattempo, come riferito dalla stessa “Eritrean “Press”, centinaia di militari Tplf si sarebbero arresi alle truppe etiopi mentre altri avrebbero abbandonato le loro postazioni e si sarebbero consegnati alle guardie di frontiera eritree.Ad alimentare i timori di un conflitto regionale c’è, poi, la notizia rilanciata dall’agenzia di stampa sudanese “Suna” secondo cui le autorità del Sudan hanno sequestrato 95 mila munizioni caricate sul dorso di asini diretti verso l'Etiopia e provenienti dallo Stato frontaliero di Gedaref. Le munizioni, secondo quanto riferito dalle fonti citate dall’agenzia, erano destinate alle Forze di difesa etiopi impegnate nell'offensiva militare nel Tigrè. La notizia giunge, peraltro, dopo che la scorsa settimana le autorità di Gedaref hanno chiuso i confini con gli Stati regionali degli amhara e dei tigrè, in Etiopia, così come fatto in precedenza dal confinante Stato di Kassala. Inoltre, secondo quanto riferito oggi dal sito “Hub Eritrea”, le violente battaglie in corso tra l'esercito etiope e i combattenti del Tigrè hanno portato migliaia di militari etiopi a fuggire verso il valico di confine sudanese di Akkadi, dove avrebbero chiesto protezione alle forze sudanesi e di poter entrare a Gedaref. Quella di un possibile coinvolgimento dell’Eritrea nel conflitto è una questione sensibile, per la quale vale la pena ripercorrere brevemente la storia delle relazioni che intercorrono tra Asmara e Addis Abeba e, soprattutto, tra Asmara e il Tigrè.Dopo aver accusato il premier etiope Abiy Ahmed di aver tentato di mettere da parte e persino di criminalizzare il Tplf, la leadership del Tigrè negli ultimi mesi ha anche accusato l'Eritrea, loro nemico giurato, di intromettersi negli affari interni dell'Etiopia nel tentativo di mettere all'angolo gli stessi tigrini i quali, pur rappresentando appena il 6 per cento della popolazione etiope, hanno dominato per decenni la vita politica, economica e sociale del Paese prima dell’avvento di Ahmed. L'animosità reciproca tra il presidente di lunga data eritreo, Isaias Afwerki, e il Tplf risale a decenni fa, ma non è sempre stata così marcata. Dalla metà degli anni '70 all'inizio degli anni '90, infatti, il Fronte di liberazione del popolo eritreo (Eplf), che Afwerki contribuì a fondare, e il Tplf sono stati fratelli in armi nella lunga lotta contro il governo militare dell'Etiopia allora guidato dal dittatore Mengistu Haile Mariam. Quest’ultimo fu rovesciato nel 1991 e due anni dopo l'Eritrea ottenne l'indipendenza dall’Etiopia con un referendum. Il Tplf, nel frattempo, è diventato la forza trainante della coalizione di governo del Fronte democratico rivoluzionario popolare etiope (Eprdf), con il defunto leader tigrino Meles Zenawi che fu eletto primo ministro del Paese.Da allora le relazioni tra Asmara e Tplf si raffreddarono gradualmente fino a deflagrare nel 1998, quando Eritrea ed Etiopia entrarono in guerra per una complessa disputa territoriale, economica e politica che lasciò decine di migliaia di morti. Nonostante l'accordo di pace di Algeri siglato nel dicembre 2000, che pose fine al conflitto armato, Etiopia ed Eritrea sono rimaste da allora in uno stato di stallo armato per quasi 18 anni, fino alla storica Dichiarazione di pace siglata nel luglio 2018. Quest’ultima fu favorita, come risaputo, dalla salita al potere di Ahmed, primo premier oromo (l’etnia maggioritaria in Etiopia) da quasi 30 anni, elezione a sua volta promossa dall'opposizione del Tplf. Secondo diversi osservatori, la natura “opaca” del disgelo diplomatico fra Addis Abeba e Asmara si è gradualmente alimentata nell'aspra divisione politica interna dell'Etiopia. “È impossibile essere certi del ruolo dell'Eritrea nel conflitto interno all'Etiopia. Dalle prime visite reciproche dei due leader nelle rispettive capitali, nel luglio 2018, non c'è mai stata una conferenza stampa in cui i giornalisti potessero chiedere né al primo ministro Abiy né al presidente Isaias cosa sperassero di ottenere”, ha dichiarato Martin Plaut, analista di lunga data della politica nel Corno d'Africa. “I comunicati sono stati blandi e poco informativi. Tuttavia, è chiaro che le relazioni (tra Asmara e Addis Abeba) oggi sono così strette che è inconcepibile che il leader etiope possa aver intrapreso un'operazione così importante, al confine con l'Eritrea, senza consultarla con la sua controparte (eritrea)”, ha aggiunto Plaut, citato da “Hub Eritrea”.Tuttavia, sebbene l'amministrazione Afwerki abbia più volte ribadito pubblicamente la sua profonda ostilità nei confronti del Tplf, al momento non è possibile prevedere un eventuale coinvolgimento dell'Eritrea nel conflitto in corso, tanto più che un blackout delle linee telefoniche e di Internet nel Tigrè ha reso ancor più difficile la verifica della situazione nell’area e nelle zone di confine, inducendo a speculazioni più disparate. Secondo quanto riferito da alcuni media eritrei, ad esempio, ci sono state segnalazioni di intense coscrizioni di giovani eritrei e di movimenti di truppe all'interno dell'Eritrea, vicino al confine con il Tigrè, mentre alcuni commentatori prevedono un’operazione coordinata con gli etiopi che sarebbero pronti ad attaccare da sud e gli eritrei da nord. Tuttavia, al momento questo non sembra essere avvenuto: è possibile, in tal senso, che l’esercito eritreo stia aspettando di capire come evolveranno i combattimenti prima di impegnare le sue stesse truppe. Sul rischio che l’offensiva degeneri in un conflitto regionale è intervenuto oggi il premier Ahmed il quale ha definito “infondate” le preoccupazioni circa il fatto che l'Etiopia precipiti nel caos. “L'Etiopia è grata agli amici che esprimono la loro preoccupazione. La nostra operazione sullo stato di diritto è volta a garantire la pace e la stabilità una volta per tutte, assicurando alla giustizia i responsabili dell'instabilità”, ha scritto Ahmed su Twitter, aggiungendo che “la nostra operazione si concluderà presto ponendo fine all'impunità prevalente”.Dichiarazioni che giungono dopo che ieri lo stesso premier Ahmed ha rimosso dal loro incarico il ministro degli Esteri, Gedu Andargachew, il capo dell'intelligence Demelash Gebremichael e il capo di Stato maggiore dell'esercito, Adem Mohammed, nominando al loro posto rispettivamente Demeke Mekonnen (già vice di Andargachew), Temesgen Tiruneh e Birhanu Jula. Nel frattempo l’aviazione etiope sta continuando a bombardare le postazioni militari del Tplf nella Regione dei tigrè e le operazioni andranno avanti, come annunciato nei scorsi scorsi dallo stesso Ahmed, il quale ha aggiunto che il primo round di operazioni militari condotte contro gli obiettivi del Tplf è stato “completato con successo”. Le truppe governative, ha inoltre annunciato il premier in un nuovo discorso trasmesso ieri sera in diretta televisiva, hanno preso il controllo della città di Dansha, vicino alla zona di confine con Sudan ed Eritrea. “L'operazione militare è riuscita a raggiungere tre degli obiettivi principali prefissati: contenere l'attacco del nemico mirando alle forze di difesa, alla polizia e alle infrastrutture, proteggere le risorse e le armi da fuoco e indebolire la capacità della fazione ribelle”, ha detto il premier, aggiungendo che tutte le milizie del Tplf a Badme, Tsorena e Zalanbessa sono state messe fuori combattimento. Ahmed ha quindi annunciato la prosecuzione delle operazioni “volte a garantire la pace e la sicurezza del popolo e del Paese, a rafforzare la capacità e l'abilità delle forze di difesa fino a quando il gruppo ribelle non sarà portato davanti alla giustizia”. Le operazioni delle forze di difesa federali in corso nell'Etiopia settentrionale, ha infine ribadito il primo ministro, hanno obiettivi “chiari, limitati e raggiungibili”, vale a dire “ripristinare lo stato di diritto e l'ordine costituzionale e salvaguardare i diritti degli etiopi a condurre una vita pacifica ovunque si trovino”. (Res)