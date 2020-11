Milano: De Corato su Nikolic, mai pentito, continua a delinquere e auspico condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autore dell'omicidio dell'agente di Polizia locale del Comune di Milano Nicolò Savarino, Remi Nikolic, non si è mai pentito della sua azione, ma ha continuato a delinquere". Lo dice l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia, Riccardo De Corato, in merito al decreto di citazione diretta a giudizio di Remi Nikolic, per furti in abitazione commessi recentemente, emesso dal Procura di Milano. "Rimesso in libertà lo scorso 11 febbraio - ricorda De Corato - nello stesso mese Nikolic ha commesso vari furti in abitazione. Ricordo con grande commozione che il 20 gennaio 2019, giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, nel corso di una cerimonia a Como, ho consegnato, a nome di Regione Lombardia, una targa commemorativa ai familiari di Savarino". "Mi auguro - conclude De Corato - che Nikolic venga condannato con il massimo della pena prevista". (com)