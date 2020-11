Milano: Granelli, revocata licenza a tre società di monopattini in sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione per il servizio di sharing monopattini a tre delle otto società operanti nel capoluogo lombardo. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Marco Granelli, in Consiglio comunale, rispondendo a una domanda del capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che questa mattina aveva annunciato su Facebook: "Il Comune ha chiesto formalmente a tre società concessionarie (Bird, Helbiz e Circ) di ritirare dalle strade più di duemila monopattini". "Confermo che l'amministrazione ha revocato tre soggetti degli otto a cui era stato autorizzato il servizio di sharing dei monopattini, in quanto sono avvenute ripetute non attuazioni delle prescrizioni indicate, non tanto nella predisposizione iniziale che era tutta a norma, ma nel corso dell'attuazione. In modo particolare in tema di velocità e di numero di monopattini. A seguito di ripetuti controlli iniziati nei mesi scorsi, degli avvisi indicati alle società e della reiterazione delle problematiche riscontrate, tre di queste società hanno avuto la revoca", ha confermato Granelli, spiegando che "attualmente sono comunque presenti 3.750 monopattini in sharing. Quindi si tratta di una misura importante, ma parziale". "È una sconfitta dell'assessore Granelli e della sua improvvisazione nel lancio dei monopattini. Lanciare cinquemila monopattini a noleggio senza aver stabilito regole e controlli, senza aver obbligato i concessionari al controllo da remoto e a una vera gestione della sosta, è stato un azzardo per gli utenti e soprattutto per i pedoni", ha commentato De Pasquale su Facebook. (Rem)