Cultura: associazione bambino in ospedale dona 400 audiolibri a Brianzabiblioteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre bestsellers di tre autori italiani in versione audiolibro. È la donazione che "Abio", l'associazione per il bambino in ospedale, ha fatto a BrianzaBiblioteche. Si tratta di tre audiolibri, in oltre quattrocento copie, letti dalla voce degli stessi autori, tre "big" della narrativa italiana contemporanea: "L'Italia spensierata" di Francesco Piccolo, "Vita" di Melania G. Mazzucco e "Testimone inconsapevole" di Gianrico Carofiglio. I tre audiolibri sono pubblicati da Emons Edizioni. "Le richieste di audiolibri - spiega l'assessore ai Sistemi bibliotecari del Comune di Monza, Pier Franco Maffè - sono in costante aumento. Si tratta di un prodotto molto versatile che, ad esempio, si può ascoltare in macchina o mentre si corre e utile soprattutto per le categorie più 'fragili', come anziani e persone affette dalla sindrome dello spettro autistico. È una donazione che Abio aveva ricevuto a sua volta da destinare in ospedale. Purtroppo la pandemia ha bloccato questo percorso e l'associazione ha deciso di mettere gli audiolibri a disposizione delle biblioteche brianzole. Noi, a nostra volta, come un hub della cultura li distribuiremo alle 33 biblioteche della rete e, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, attraverso iniziative di BookCrossing li faremo avere a case di riposo, cooperative e associazioni". (segue) (com)