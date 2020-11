Cultura: associazione bambino in ospedale dona 400 audiolibri a Brianzabiblioteche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia spensierata" di Francesco Piccolo è un viaggio tragicomico nei luoghi e nei riti del divertimento italiano, dall'autogrill durante l'esodo delle vacanze alle montagne russe, dal cinepanettone alla notte bianca. Il primo caso della fortunatissima serie dell'avvocato Guido Guerrieri è al centro di "Testimone inconsapevole" del magistrato – scrittore Gianrico Carofiglio. Con questo libro nasce un personaggio molto amato dai lettori e protagonista di altri cinque romanzi. Con "Vita" Melania G. Mazzucco ha reinventato in chiave fantastica la storia di emigrazione in America della sua famiglia. Il romanzo parte da Ellis Island dove, nel 1903, due ragazzini, Diamante e Vita, sbarcano in America, ma al posto del paradiso trovano vicoli sporchi e violenza, lavoro durissimo e prepotenza. (com)