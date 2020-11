Energia: incontro ministri Iran e Qatar, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia dell’Iran, Reza Ardakanian, ha incontrato oggi l’omologo del Qatar, Saad Sherida al Kaabi, nella sede del ministero qatariota a Doha. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Durante l’incontro le due parti hanno sottolineato la necessità di espandere la cooperazione bilaterale in ambito energetico, e hanno posto l’accento sullo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi nel quadro del Centro regionale Unesco sulla gestione urbana delle acque (Rcuwm). La parte qatariota, in particolare, ha annunciato la propria disponibilità a costruire una centrale con impianti di desalinizzazione dell'acqua. Il 24 e il 25 novembre avrà luogo, presumibilmente in formato virtuale, il settimo incontro della commissione congiunta fra i due paesi. Fra i vari temi discussi dalla commissione dovrebbero figurare il commercio, l’ambiente, l’acqua e l’elettricità, lo sviluppo infrastrutturale e urbano, dogane, assicurazioni, settore medico e sanitario, turismo, agricoltura e allevamento. (Res)