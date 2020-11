Covid: sindaco di Monza Allevi, altri territori ci aiutino, abbiamo 340 medici e infermieri positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il San Gerardo di Monza ha bisogno che gli venga ricambiato quell'aiuto che ha dato nella prima ondata, perché è vicino allo stremo e ha 340 medici e infermieri a casa con il Covid. Lo ha detto il sindaco di Monza Dario Allevi intervenendo a “Vivavoce” su Rai Radio 1. “Il San Gerardo - ha ricordato Allevi – era stato il secondo ospedale, dopo quello di Brescia, a dare una mano al sistema regionale come numero di ricoverati Covid. Avevamo raggiunto nei picchi massimi di fine marzo seicento pazienti ricoverati, di cui 95 in terapia intensiva. Noi abbiamo aperto le nostre porte perché di quei seicento ricoverati, il 75 per cento arrivavano dai territori epicentro del focolaio”. “Adesso – ha concluso il sindaco di Monza - si sono capovolti i rapporti e ora siamo noi ad avere bisogno di loro, perché oggi con 450 ricoverati, il San Gerardo è vicino allo stremo e non può pensare neanche di avvicinarsi ai seicento di allora, perché oggi, a differenza di allora, abbiamo 340 persone del personale medico infermieristico che sono a loro volta a casa colpite dal Covid”. (Rem)