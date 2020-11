Mediterraneo: Sereni, priorità strategica per Italia e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Mediterraneo è una priorità strategica per l'Italia e l'Unione Europea. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, intervenendo in videoconferenza al 5th EU-Arab World Summit, promosso dal Delphi Economic Forum con il patrocinio del governo greco. “L’area mediterranea - ha spiegato Sereni - è oggi segnata da crisi regionali e conflitti civili, dalla Libia alla Siria, dalla piaga del terrorismo alle migrazioni e ai traffici illegali, che danno vita a linee di frattura sulle quali Europa e mondo arabo si incontrano e a volte si scontrano. Covid-19 ha ulteriormente esacerbato questa situazione. Nonostante ciò, il destino della regione è quello di un unico ecosistema politico, economico e culturale nel quale dobbiamo essere in grado di rafforzare il dialogo, disinnescare le tensioni e favorire la cooperazione. In questo senso, l’Italia è molto preoccupata per i recenti sviluppi nel Mediterraneo Orientale. La de-escalation, che è nell’interesse di tutti, rimane il nostro obiettivo”. (segue) (Res)