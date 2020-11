Mediterraneo: Sereni, priorità strategica per Italia e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la vice ministra Sereni, "le politiche migratorie offrono in questo senso un campo di cooperazione. Discutere le questioni migratorie con i Paesi più coinvolti è per l’Italia molto importante. Per questo crediamo che la dimensione esterna della politica europea debba essere il fulcro su cui costruire l’intero sistema del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”. “I recenti tragici eventi a Nizza e a Vienna - ha proseguito Sereni - ci ricordano tristemente che il terrorismo è lungi dall’essere sconfitto. Sebbene militarmente battuto, Daesh rappresenta ancora la principale minaccia, poiché conserva la capacità di ispirare attacchi ben oltre la sua area di origine. L’Italia ritiene che la sicurezza nella regione debba basarsi su un approccio che tenga in debita considerazione sviluppo economico, rafforzamento delle istituzioni, aiuti umanitari e ricostruzione civile. Minacce come il terrorismo e lo sfruttamento dei flussi migratori illeciti sono problemi che coinvolgono tutti, mettendo in questione l’identità culturale e la coesione politica e sociale. Per questo - ha concluso la vice ministra - il Mediterraneo deve diventare la nostra priorità strategica”. (Res)