Balcani: Scalfarotto, politica di allargamento sia priorità dell'Ue

- La politica di allargamento deve essere una "chiara priorità strategica" dell’Unione europea, ed al contempo occorre "un rinnovato slancio" da parte dei Paesi dei Balcani occidentali per le riforme strutturali nei settori dell’economia, dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della giustizia. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, nel suo video intervento di oggi alla Riunione dei ministri degli Esteri del Processo di Berlino sui Balcani occidentali. Al centro della ministeriale, co-presieduta da Bulgaria e Macedonia del Nord, i temi della connettività e della mobilità intra-regionale e con l’Unione europea, la valorizzazione dei giovani nella definizione delle politiche per lo sviluppo sostenibile e sui temi ambientali, il ruolo della società civile nei processi di riconciliazione regionale. (segue) (Com)