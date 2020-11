Imprese: Cosmoprof Asia Digital Week, 650 espositori alla fiera virtuale della cosmetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma online offre sia alle aziende già presenti in Asia sia a quelle in cerca di nuove opportunità la possibilità di far incontrare offerta e domanda, di avviare o espandere collaborazioni, di lanciare nuove iniziative. All’esposizione si aggiunge un programma di 20 webinar, i Cosmotalks, tenuti da esperti e dirigenti aziendali. Sul Cosmo Virtual Stage si esibiscono i professionisti della bellezza mentre nel canale #BeautyHunt si possono ascoltare i consigli di cinque influencer tra i più seguiti dell’Asia-Pacifico: Marco Chan e Kalam (Hong Kong), Jeniffer Harn (Corea del Sud), Kim Dao (Australia) e Alicia Tan (Malesia). (Cip)