Brasile: e-commerce, Amazon annuncia apertura di altri tre centri logistici nel paese (2)

- L'obiettivo di Amazon in Brasile è ampliare il numero di municipi dove i clienti possono ricevere i prodotti con consegna rapida. Negli ultimi mesi, migliaia di commercianti hanno spostato i propri canali di vendita da quelli tradizionali verso quelli puramente digitali, anche come risposta alle misure di isolamento sociale adottate per contenere la diffusione del coronavirus. La scorsa settimana, Mercado Livre, leader dell'e-commerce in America Latina, ha annunciato che i suoi ricavi netti nella regione sono aumentati del 148,5 per cento. In Brasile dove si concentra il 55 per cento degli affari della società, i ricavi sono aumentati del 112,2 per cento. In questo contesto, i rivali diretti e indiretti di Amazon in Brasile, tra cui Via Varejo, Gpa e Magazine Luiza, hanno annunciato una serie di acquisizioni di startup logistiche, a sostegno della digitalizzazione delle piccole imprese. (Brb)