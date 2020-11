Covid: in calo numero nuovi casi, aumentano i dimessi/guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25.271 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto ai 32.616 di ieri, per un totale di 960.373 casi dall’inizio dell’epidemia. I decessi registrati sono 356, in crescita rispetto ai 331 di ieri, per un totale di 41.750 vittime. I tamponi effettuati sono 147.725, contro i 191.144 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. I dimessi/guariti sono 10.215, in aumento rispetto ai 6.183 di ieri, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 345.289. Sono 2.849 le persone poste in terapia intensiva (più 100 rispetto a ieri), mentre sono 27.636 i ricoverati con sintomi. Gli attualmente positivi ammontano a 573.334. Per quanto concerne la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (4.777), la Campania (3.120), il Piemonte (2.876), la Toscana (2.244), il Veneto (2.223), il Lazio (2.153) e l'Emilia-Romagna (2.025). (Rin)