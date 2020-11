Covid: Anelli (Ordine medici), non è passato richiamo a responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a misure prese dal governo, che abbiamo salutato come misure importanti, ma nonostante questo credo che in termini di comunicazione non sia passato quel richiamo al senso di responsabilità che ha contraddistinto i cittadini italiani nella prima fase della pandemia". Lo ha detto a "Timeline" su SkyTg24, il presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri Filippo Anelli. "Vedere ieri le piazze italiane affollate sicuramente non ci ha offerto una riflessione adeguata, ossia che il virus si trasmette attraverso le persone e i cittadini devono rimanere a casa", ha aggiunto. (Rin)