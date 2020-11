Usa: D'Alema, presidenza Biden riaprirà dialogo con Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del candidato del Partito democratico degli Stati Uniti, Joe Biden, non apporterà grandi cambiamenti alla linea del paese verso Russia e Cina, ma con l'arrivo di Biden sarà riavviato probabilmente il dialogo interrotto nell'era di Donald Trump con l'Europa. Lo ha dichiarato Massimo D'Alema nel corso dell'evento online "Quale nuovo ordine mondiale si sta delineando? Dialogo con il presidente di Italianieuropei". L'evento è organizzato dall'Istituto di Cultura e Lingua russa in collaborazione con il Forum di Dialogo Italo-Russo. "Convengo con l'opinione permanente che non ci saranno cambiamenti di rotta degli Usa verso Cina e Russia. Nessun appeacement. La politica degli Usa ha ragioni profonde", ha dichiarato D'Alema, osservando che l'inquietudine di Washington in ambito internazionale dipende da una generalizzata sensazione di declino rispetto a poli economici e politici emergenti. "La novità principale sarà che la presidenza democratica di Biden riaprirà un dialogo con l'Europa", ha dichiarato l'ex primo ministro italiano. (Rum)