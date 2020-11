Libia: ministro Esteri francese Le Drian, segnali incoraggianti ma serve prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che sul dossier libico "ci sono dei segnali incoraggianti" e una "dinamica positiva", anche se bisogna "rimanere prudenti". Nel corso di un punto stampa tenuto a Rabat, in Marocco, con il suo omologo Nasser Bourita, Le Drian ha definito "incoraggiante" il processo in corso per regolare la crisi libica. Dal canto suo, Bourita ha dichiarato che è necessario "sfruttare il momento". I due ministri hanno inoltre espresso la loro "convergenza di vedute" sulla situazione nel Sahel e nel Mali. Sul Sahara, invece, le Drian si è detto "preoccupato" dal blocco del passaggio frontaliero di Guerguerat, alla frontiera tra la Mauritania e il territorio da anni al centro di una contesa tra Marocco e il Fronte Polisario. La Francia considera "il piano di autonomia marocchino come una base seria e credibile per una soluzione negoziata", ha detto le Drian. (Frp)