Rai: Pluralismo e libertà, bene recupero del 5 per cento del canone, ora serve un piano vero

- "La notizia della restituzione alla Rai del 5 per cento del canone non può che farci piacere. Viene incontro alle richieste di chiarezza sulle risorse Rai che avevamo chiesto nei giorni scorsi ai vertici aziendali. Ma ovviamente questo non basta. Può risolvere l'emergenza, ma non i problemi strutturali della Rai". È quanto esprimono in una nota Elisa Billato ed Americo Mancini di Pluralismo e Libertà, all'interno dell'esecutivo Usigrai. "Rimane in piedi il problema di un piano industriale presentato e non ancora realizzato - proseguono - Un progetto di rilancio che non può essere archiviato o ridimensionato con la sola motivazione della pandemia. Siamo convinti che i vertici Rai, a cominciare dall’ad Fabrizio Salini, siano chiamati a dare risposte sul futuro dell’azienda e sul rilancio della servizio pubblico, come asset industriale strategico per il Paese e come garanzia di pluralismo per la democrazia. Invece che pensare a frettolosi accorpamenti, chiediamo che ci sia chiarezza sul futuro di pezzi fondamentali per l’azienda, come Raisport, struttura che dev’essere rilanciata affinché i grandi eventi sportivi ritornino al centro dell’offerta Rai. Riteniamo strategico, per esempio tornare a scommettere, per quanto possibile, sul calcio ad alti livelli e sugli altri sport di grande impatto popolare, investendo risorse che sicuramente daranno risultati in futuro. I lavoratori Rai e soprattutto i contribuenti, che pagano il canone in bolletta, hanno tutto il diritto di avere un servizio pubblico all’insegna della qualità e dell’equidistanza. Ma per garantirlo non servono tagli, ma investimenti”, hanno concluso. (Ren)