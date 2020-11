Cooperazione: Comitato congiunto approva un pacchetto d’iniziative di oltre 50 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo oggi, in formato virtuale, la quarta seduta annuale del Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo, presieduta dalla vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re. Nel corso della seduta odierna, riferisce un comunicato stamopa, il Comitato congiunto ha approvato un pacchetto d’iniziative del valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, di cui circa 29 destinati a contributi finalizzati a Organizzazioni Internazionali per progetti in Africa, Medio Oriente, Albania e Afghanistan. La sessione ha anche fornito l’occasione per un approfondimento su tematiche di prioritario interesse per la Cooperazione italiana, con l’intervento di un ospite esterno, Juan Lucas Restrepo, direttore generale di “Alliance of Bioversity International and Ciat”. Restrepo ha svolto una panoramica introduttiva sul lavoro di Bioversity, con riferimenti specifici alle attuali e future collaborazioni con i partner italiani e al secondo Congresso Internazionale sull’Agrobiodiversità che si svolgerà nel 2021. “Malgrado le attuali criticità, l’Agenda della cooperazione italiana si conferma ricca di impegni e appuntamenti sia sul piano multilaterale che su quello strettamente bilaterale”, ha commentato la vice ministra. Del Re ha quindi illustrato al comitato gli esiti delle sue recenti missioni in Niger e in Mali.(Com)