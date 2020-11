Covid: Anelli (Ordine medici), raffreddare curva prima di influenza stagionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure graduali "ci portano a una graduale riduzione della curva mentre noi purtroppo, entro la fine del mese, ci aspettiamo l’inizio dell'ondata epidemica influenzale. Il che significa che, se non si dovesse raffreddare subito la curva epidemica, ai malati di Covid si dovrebbero sommare anche quelli dell'epidemia influenzale mettendo in totale crisi il livello assistenziale del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto a "Timeline" su SkyTg24, il presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri Filippo Anelli. "Ogni posto che viene dato per curare i malati Covid - ha aggiunto - viene sottratto all'assistenza ordinaria". (Rin)