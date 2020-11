Turismo: M5s Lazio, da Regione nessun sostegno ad agenzie di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bocciatura, da parte del Consiglio regionale, dell'emendamento con il quale avevamo proposto una modifica della legge sul sistema turistico laziale, per dare un riconoscimento alle agenzie di viaggio, dimostra ancora una volta quanto la Regione Lazio continui a non sentire il grido di allarme che arriva da tutto il settore del turismo ed in particolar modo proprio dalle agenzie di viaggio , le prime in ordine temporale, ad essere colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia". E' quanto si legge in una nota del gruppo M5s alla Regione Lazio. "Spiace che le proposte fatte per tutelare le strutture che operano in maniera professionale e non improvvisata, siano state bocciate - sostiene la consigliera Francesca De Vito, prima firmataria dell'emendamento - mentre continua l'inerzia della Giunta nell'approvazione della loro legge quadro. Si è parlato più volte di un Testo Unico del Turismo, ma alle parole non sono seguiti i fatti ed ora che, più che mai, ci sarebbe voluto un vero e proprio slancio di reni per dare sostegno a queste imprese che sono in enorme difficoltà, si continua con il solito lassismo che lascia a se stessa una importantissima parte del nostro sistema turistico. Il nostro emendamento andava in questa direzione e seppure certamente non risolutivo avrebbe dato almeno un segnale di attenzione e sostegno ad un settore che da gennaio sta subendo le conseguenze di questa terrificante pandemia". (segue) (Com)