Turismo: M5s Lazio, da Regione nessun sostegno ad agenzie di viaggio (2)

- "La legge 13 sul Turismo ha bisogno di modifiche integrali e serie - dichiara la consigliera Gaia Pernarella, anch'essa firmataria dell'emendamento - con questa nostra proposta si sarebbe potuto quantomeno sbloccare una situazione che è ferma da mesi a causa della inoperosità della Giunta regionale ed andare incontro alle esigenze di chi sta vivendo una forte sofferenza economica. Invece si preferisce continuare ad approvare piani, come quello Triennale del Turismo, che prevede solo ed esclusivamente misure di promozione, poco utili ed efficaci in questa particolare fase di crisi. Soldi pubblici spesi male, che invece potrebbero essere destinati agli operatori del settore o ai Comuni per interventi mirati. Va rivista la natura dei finanziamenti e la loro destinazione e va fatto prima possibile perché le agenzie di viaggio, che fanno parte di un comparto strategico per la nostra regione, vanno tutelate e sostenute alla pari di altre imprese", conclude Pernarella. (Com)