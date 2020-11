Scuola: Gelmini (FI), bambini con la mascherina otto ore al giorno? Governo ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "il governo e il ministro Azzolina si sono applicati così tanto nel garantire alle scuole nuovi spazi, per rispettare il distanziamento sociale, che da oggi tutti gli alunni - di ogni ordine e grado - dovranno indossare le mascherine in aula durante le lezioni. Giunti a questo punto è una misura prudenziale - continua la parlamentare in una nota - ma il fatto che bambini di sei anni che frequentano la prima elementare, ad esempio, debbano portare il dispositivo di sicurezza anche per otto ore al giorno è la plastica dimostrazione del fallimento del governo e del ministero dell'Istruzione. Ci hanno raccontato per mesi che le scuole erano sicure grazie ai banchi a rotelle e agli spazi alternativi", conclude l'esponente di FI, "ma oggi la nota del ministero sull'utilizzo delle mascherine ha smontato le favole di questo esecutivo". (Com)