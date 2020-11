Omicidio Sacchi: teste ritratta, Anastasiya non ha mostrato soldi, non ricordo chi è stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è stata Anastasiya a mostrare i soldi ma ma non ricorso chi sia stato". Lo ha detto oggi pomeriggio Simone Piromalli, in udienza in corte d'assise a Roma, nel corso del processo per l'omicidio di Luca Sacchi. Il giovane il 25 luglio ha accompagnato Valerio Rispoli ai Colli Albani a Roma, nei pressi del pub John Cabot per sincerarsi che gli acquirenti avessero i soldi con cui avrebbero comprato la droga. Quella sera Luca Sacchi, che accompagnava Anastasiya, fu ucciso con un colpo di pistola alla testa. L'incarico gli era stato dato da Valerio Del Grosso, oggi imputato insieme a Paolo Pirino, Armando e Marcello De Propris oltre alla fidanzata della vittima Anastasiya Kylemnyk. Piromalli a caldo aveva raccontato che lo zaino rosa che aveva indosso Anastasiya era stato aperto dalla stessa ragazza che aveva mostrato le banconote. Oggi ha corretto quella versione sostenendo che la ragazza ha passato lo zaino a Princi, ma di non ricordare chi dei due abbia mostrato i soldi. (Rer)