Spagna: ministro Consumi, nuova legge su gioco azzardo per rispondere ad "allarme sociale"

- In Spagna l'espansione del gioco d'azzardo tra i settori più vulnerabili come i giovani, i minori o le persone che possono avere qualche tipo di disordine da gioco compulsivo "è salita alle stelle" con un "enorme impatto sociale". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Confidencial" il ministro per i Consumi ed esponente di Unidas Podemos, Alberto Garzon, nello spiegare le ragioni dell'approvazione la scorsa settimana da parte del governo di un decreto che limita fortemente le pubblicità che promuovono scommesse sportive ed il gioco on line più in generale. Il ministro ha sottolineato come in alcune città, in particolare nei quartieri più popolari, le sale da gioco d'azzardo "hanno proliferato così tanto che ci sono molti più locali di questo tipo rispetto agli spazi verdi o alle aree sportive o alle aree ricreative alternative". A partire dal prossimo agosto nessun media o squadra di calcio potrà stipulare nuovi contratti con una società di scommesse, mentre per quelli in vigore al momento dell'entrata in vigore delle nuove regole sarà concesso un periodo di transizione fino al termine della stagione sportiva. Garzon ha rivelato che la maggior parte delle squadre di calcio quando nei mesi scorsi era stato annunciata l'approvazione delle nuove regole "sono state molto responsabili", mentre alcune hanno anche chiuso accordi per due o tre anni "anche se sapevano che sarebbe stato illegale". (segue) (Spm)