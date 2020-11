Spagna: ministro Consumi, nuova legge su gioco azzardo per rispondere ad "allarme sociale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro per i Consumi, lo sport deve avere una visione sociale al di sopra del business. Una squadra di calcio deve essere redditizia, ovviamente, ma deve trasferire principi e valori che non sono quelli del gioco d'azzardo compulsivo", ha evidenziato. "Ci sono molti interessi potenti che non sono d'accordo con questo, ma c'è una coscienza sociale schiacciante nella società civile e nei gruppi parlamentari", ha aggiunto il ministro. "Eravamo nella legge della giungla in quanto si poteva pubblicare qualsiasi tipo di messaggio che incitasse al consumo compulsivo in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo pubblicitario. Ora è finita, ma non possiamo cadere nell'errore di credere che, poiché la pubblicità non esiste, perché non la vediamo, il problema è stato risolto". Nello specifico, il nuovo regolamento vieta agli operatori la trasmissione audiovisiva degli spot eccetto nella fascia oraria tra l'1 e le 5 ed impedisce la promozione di bonus per "reclutare" nuovi giocatori. I trasgressori potranno essere puniti con sanzioni che vanno da 100 mila fino ad 1 milione di euro. (segue) (Spm)