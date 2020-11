Spagna: ministro Consumi, nuova legge su gioco azzardo per rispondere ad "allarme sociale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende, inoltre, potranno indirizzare le loro offerte solo a clienti registrati e verificati e, in nessun caso, a persone che hanno mostrato comportamenti patologici nell'attività di gioco d'azzardo. Tra le altre misure, le società sportive non potranno firmare contratti di sponsorizzazione con i bookmaker che prevedono l'esibizione di pubblicità di gioco d'azzardo su magliette e attrezzature. I club non potranno svolgere attività di sponsorizzazione che consistono nell'utilizzo del marchio di un operatore per identificare un impianto sportivo. La pubblicità per posta è vietata, mentre quella via e-mail può essere inviata solo con il consenso dell'interessato, mai tuttavia, se il destinatario ha manifestato un comportamento a rischio ludopatia. Sia nei motori di ricerca che sui social network le società di scommesse devono disporre di strumenti che garantiscano che, in nessun caso, la loro pubblicità sia rivolta ai minori e che ci siano meccanismi per bloccare o nascondere gli annunci. (Spm)