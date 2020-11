Energia: Shell, Omv e Uniper presentano ricorso contro antitrust polacca sul Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale anglo-olandese Shell, l'austriaca Omv e la tedesca Uniper hanno presentato ricorso contro la decisione dell'ufficio polacco per la tutela della concorrenza e dei consumatori (Uokik) in merito al gasdotto Nord Stream 2. È quanto riferito dall’ufficio stampa di Shell, secondo cui dopo aver “preso visione della decisione dell’Uokik” è stato espresso un “duro disaccordo” e il 5 novembre è stato presentato "un ricorso a livello legale". "Anche Omv ha presentato ricorso contro la decisione, insistendo sul fatto che non ha alcuna base giuridica", ha detto la società austriaca. Il medesimo discorso è stato espresso dall’ufficio stampa di Uniper. L’Uokik ha inflitto alla società russa Gazprom una multa di oltre 29 miliardi di zloty (circa 6,45 miliardi di euro). La pena è stata inflitta per aver avviato la costruzione del controverso gasdotto Nord Stream 2 senza un'autorizzazione da parte dell'Ufficio. Gazprom non è l'unica a soffrire una pena pecuniaria. Una multa da 234 milioni di zloty (oltre 50 milioni di euro) è stata imposta anche alle altre cinque compagnie che hanno finanziato la costruzione del gasdotto, ovvero Engie Energy, Omv, Shell, Uniper e Wintershall. La sanzione è l'esito delle accuse rivolte dal Uokik a Gazprom e alle altre società di aver violato le leggi antitrust polacche sul finanziamento della costruzione del gasdotto. (Beb)