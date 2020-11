Cina: coronavirus, 77 mila persone sottoposte a test a Tientsin dopo due casi di positività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità locali, il paziente, un impiegato di 38 anni di un'azienda di alimenti surgelati nel distretto di Binhai, ha maneggiato prodotti a base di carne di maiale tedesca il 4 novembre. Le autorità hanno sigillato il centro di conservazione del freddo e hanno contattato tre distretti in cui è stato spedito il cibo. Gli stretti contatti del lavoratore contagiato sono risultati negativi. Sono in corso i test sui residenti nel quartiere in cui vive. Il caso è stato scoperto dopo che la città di Dezhou, nella provincia orientale dello Shandong, sabato ha informato Tientsin che sull'imballaggio esterno di un lotto di carne di maiale tedesca era stata rilevata la presenza del coronavirus. (segue) (Cip)