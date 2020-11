Cina: coronavirus, 77 mila persone sottoposte a test a Tientsin dopo due casi di positività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario del governo di Tientsin ha detto che 28,1 tonnellate di stinco di maiale congelato importate dalla Germania sono arrivate al porto il 19 ottobre. Il carico è stato scaricato in cella frigorifera il 4 novembre e trasportato nella città di Dezhou il 5 novembre. Secondo quanto riportato dai media statali separatamente, sabato la città di Taiyuan nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, ha dichiarato che il pesce congelato importato a Tientsin dall'India è risultato positivo al virus ieri. Diversi prodotti della catena del freddo importati in Cina sono risultati positivi al coronavirus negli ultimi mesi. Le dogane cinesi hanno affermato che sospenderanno le importazioni dalle aziende per una settimana se i prodotti alimentari congelati risultassero positivi e per un mese se i prodotti di un fornitore risultassero positivi per tre volte o più. (Cip)