Nato: Stoltenberg, strategia, dialogo e forza per affrontare le sfide globali

- Una strategia per affrontare l'incertezza, un forum dove appianare le differenze e forza per affrontare le sfide globali. Sono i tre punti su cui il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha basato il suo discorso al Vertice della Gioventù. "In un mondo più incerto, abbiamo bisogno di una strategia per affrontare l'incertezza. In un mondo più contestato, abbiamo bisogno di un forum per appianare le nostre divergenze. E in un mondo più competitivo, abbiamo bisogno di forza per affrontare le sfide globali. Per tutti questi motivi abbiamo bisogno della Nato", ha detto. Per quanto riguarda il primo aspetto, "se il Covid ci ha mostrato qualcosa, è che il nostro mondo è più imprevedibile, come mai prima d'ora. L'unica cosa di cui possiamo essere certi è l'incertezza stessa", ha detto. Stoltenberg ha ricordato che quando è diventato segretario generale, nel 2014, "pochi avevano sentito parlare dell'Isis. E pochi avevano previsto l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia". Da allora, Mosca ha continuato "le sue azioni aggressive" e "abbiamo visto nuovi livelli di brutalità da parte dell'Isis e di altri gruppi terroristici". Oltre a ciò "la Cina sta affermando la sua economia e il suo peso militare sulla scena mondiale". Per questo Stoltenberg ha sottolineato che "non sempre sappiamo quale sarà la prossima crisi, ma sappiamo che siamo più forti insieme che da soli. In tempi di pace o di conflitto, è bene avere amici. Abbiamo visto il valore della nostra alleanza nella risposta alla pandemia, fornendo la tanto necessaria assistenza medica e sostenendo gli sforzi civili per salvare vite umane". In un mondo più incerto, per il segretario generale bisogna rafforzare la cooperazione internazionale e le istituzioni internazionali che la sostengono, come la Nato. "E dobbiamo investire di più nella nostra difesa collettiva". (segue) (Beb)