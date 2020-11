Nato: Stoltenberg, strategia, dialogo e forza per affrontare le sfide globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo punto, la necessità di un forum "per risolvere le nostre differenze: non è un segreto che gli alleati della Nato non si guardino sempre negli occhi". Stoltenberg ha sottolineato che gli alleati hanno avuto e hanno anche oggi le loro differenze, ma "la Nato fornisce una piattaforma per mettere insieme gli alleati" perché "è il luogo per discutere, decidere e agire su questioni che riguardano la nostra condivisione sicurezza". In questo contesto, Stoltenberg ha spiegato che "in un mondo di maggiore concorrenza, abbiamo bisogno di forza e solidarietà per affrontare sfide globali" che "vanno oltre confini nazionali" e che "non possono essere affrontate da nessun Paese solo. Nemmeno dal più grande". Il segretario generale ha ricordato che la Nato riunisce quasi un miliardo persone e che c'è una rete di partner, come Finlandia, Svezia, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Giappone. Quindi, "dobbiamo lavorare ancora più strettamente insieme, per difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. E per rafforzare le norme globali e le istituzioni che ci hanno tenuti al sicuro e forti per decenni. Di fronte a un mondo più incerto, contestato e competitivo, abbiamo bisogno di una strategia per affrontare l'incertezza, un forum per risolvere il nostro differenze, e la forza per affrontare le sfide globali. Ed è per questo che abbiamo bisogno della Nato", ha concluso. (Beb)