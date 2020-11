Sanità: Parente (Iv), subito investimenti medicina territoriale e piano nazionale tamponi e tracciamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prudenza e l'attenzione sono in questo momento la forma più rassicurante e l'unica per proteggersi e proteggere. Il prossimo futuro saranno investimenti per la medicina territoriale. Ma si potrebbe attuare da subito un primo step di organizzazione territoriale. Con la fornitura alle famiglie di saturimetri e un protocollo sanitario che ci dice di tenere sotto controllo febbre, astenia, perdita di gusto e olfatto, tosse". Lo dice la senatrice di Italia viva e presidente della commissione permanente di igiene e sanità a Palazzo Madama, Annamaria Parente, a "Skytg24". "Se compare uno solo dei sintomi - spiega - fare intervenire il medico di base e curare a casa i contagiati meno gravi e non affollare ospedali. Inoltre dobbiamo avere un piano nazionale di tamponi e tracciamenti per anticipare il virus e non rincorrerlo ed evitare altre ondate. Con l'integrazione del cts con persone esperte di microbiologia, di big date, di statistici. Se la prima ondata del coronavirus ci ha colto di sorpresa, nella seconda non ci siamo preparati abbastanza, ora le nostre energie devono andare ad evitare la terza", conclude. (Com)