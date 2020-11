Terracina: litiga con l'amante, la aggredisce e la sequestra, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litiga con l'amante per motivi di gelosia, la picchia e poi la chiude dentro la stanza del bed&breakfast nel quale si erano incontrati per stare insieme. La donna è riuscita a chiedere aiuto e sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Fondi che hanno arrestato l'uomo, un 35enne che dovrà rispondere di lesioni personale aggravate e sequestro di persona. L'uomo si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. (Rer)