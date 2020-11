Energia: Spagna, Podemos propone tassa che equipari benzina e diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo bilancio generale dello Stato è una "opportunità per avanzare nel cambiamento del modello produttivo" della Spagna e andare avanti in una "reindustrializzazione verde". Lo ha affermato il deputato di Unidas Podemos e presidente della Commissione sulla Transizione energetica del Congresso Juantxo Lopez de Uralde, ricordando che i fondi destinati alle energie rinnovabili nel progetto di bilancio sono aumentati del 132 per cento fino ad arrivare ai 5,3 miliardi di euro. Uralde ha anche evidenziato l'importanza che la riforma fiscale equipari la tassazione del diesel e della benzina, poiché, a suo avviso, "ciò che salverà i posti di lavoro dell'industria automobilistica spagnola è la capacità di innovazione e di non rimanere ancorati a modelli che hanno un'uscita sempre più difficile". Lopez de Uralde ha poi criticato chi parla di lotta al cambiamento climatico ma, "quando si tratta di combatterlo difendono gli interessi dell'industria". (Spm)