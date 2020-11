Umbria: Bori (Pd), disponibili a collaborare con Tesei su emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bori ha aggiunto: "Ci auguriamo che il senso di responsabilità prevalga rispetto alla tentazione di mettere in scena l’ennesima polemica politica fine a se stessa. Servono misure urgenti, straordinarie e forse impopolari, altrimenti le troppe attese rischiano di trasformare questa emergenza sanitaria in una crisi economica e sociale che si scaricherà, in particolare, sulle spalle dei più deboli”. Quindi ha concluso: “I sacrifici chiesti ai cittadini, uniti al grande sforzo messo in campo dagli operatori sanitari, rischiano di non bastar se non accompagnati da un investimento straordinario sulla sanità pubblica, che deve passare per il potenziamento di organici, strutture e mezzi. È questa la sfida che dobbiamo saper cogliere insieme, prima che sia troppo tardi”. (Ren)