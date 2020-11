Usa: Stoltenberg, Biden forte sostenitore Nato, desideroso di lavorare con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha aperto il suo discorso al vertice della gioventù congratulandosi con il tandem vincitore delle elezioni negli Stati Uniti d'America, Joe Biden, "per la sua elezione a prossimo presidente degli Stati Uniti" e "Kamala Harris come prossimo vice presidente". Stoltenberg ha ricordato di aver "lavorato con Joe Biden per molti anni" e ha affermato di conoscerlo "come un forte sostenitore della Nato e delle relazioni transatlantiche. Una Nato forte fa bene all'Europa ed è positivo per il Nord America", ha detto Stoltenberg. "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Joe Biden e Kamala Harris per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra il Nord America e l'Europa negli anni a venire", ha aggiunto. (Beb)